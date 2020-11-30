Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина в Витебске, сообщается в Telegram-канале официального представителя Министерства внутренних дел Ольги Чемодановой.
Видео: МВД
Преступление было совершено вечером 27 ноября. В торговую точку по продаже драгоценностей зашел мужчина, который попросил показать ему золотые цепочки. Продавец достала подставку с 25 единицами товара на сумму свыше 113 тысяч рублей.
Несколько секунд посетитель рассматривал украшения, после чего схватил их и убежал. При этом часть цепочек обронил в торговом зале.
«На поиск злоумышленника был ориентирован весь личный состав витебской милиции и подразделения прилегающих областей. В течение трех суток сыщики отрабатывали различные версии произошедшего и проверяли на причастность к грабежу сотни человек. В итоге подозреваемого, 30-летнего россиянина, задержали в областном центре. Милиционеры нашли у него часть похищенного», – говорится в сообщении МВД.
Фото: СК
В свою очередь в СК добавили, что следственно-оперативная группа отсмотрела место происшествия, изъяла записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине. По изъятым объектам назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.
По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 206 (покушение на грабеж в особо крупном размере) Уголовного кодекса. С подозреваемым ведутся неотложные следственные действия.
Расследование уголовного дела продолжается.
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В Витебске задержан подозреваемый в ограблении ювелирного магазина
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