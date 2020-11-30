В Витебске задержан подозреваемый в ограблении ювелирного магазина

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Видео:

МВД

Фото:

СК

Преступление было совершено вечером 27 ноября. В торговую точку по продаже драгоценностей зашел мужчина, который попросил показать ему золотые цепочки. Продавец достала подставку с 25 единицами товара на сумму свыше 113 тысяч рублей.Несколько секунд посетитель рассматривал украшения, после чего схватил их и убежал. При этом часть цепочек обронил в торговом зале., – говорится в сообщении МВД.В свою очередь в СК добавили, что следственно-оперативная группа отсмотрела место происшествия, изъяла записи камер видеонаблюдения, установленных в магазине. По изъятым объектам назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено специалистам ГКСЭ.По факту произошедшего заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 206 (покушение на грабеж в особо крупном размере) Уголовного кодекса. С подозреваемым ведутся неотложные следственные действия.Расследование уголовного дела продолжается.