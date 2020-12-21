В облцентре оперативники задержали мужчину по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении детей.
На подозреваемого обратили внимание после обнаружения его переписки с подростком в социальной сети. Общение имело явный сексуальный подтекст.
– Личность мужчины установлена. Им оказался 35-летний житель Витебска. Со своими жертвами он знакомился и контактировал через различные соцсети еще с 2019 года. В результате оперативно-разыскных мероприятий витебчанина задержали в октябре нынешнего года, – сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Потерпевшими оказались двенадцать несовершеннолетних мальчиков в возрасте 14 и 15 лет.
Следователи дали правовую оценку действиям преступника и возбудили уголовные дела. Установлено, что ранее витебчанин уже привлекался за аналогичные преступления на территории России.
На данный момент оперативники устанавливают иные противоправные действия педофила. Идет проверка на причастность изготовления детской порнографии.
Видео: УВД Витебского облисполкома
Опубликовано:
655
В Витебске задержали педофила, от действий которого пострадали 12 детей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter