В Витебске задержали насильника

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Утром 8 ноября в милицию обратилась 55-летняя женщина. Витебчанка рассказала, что по дороге на работу на нее со спины напал неизвестный и изнасиловал. Через несколько минут злоумышленника спугнула коллега потерпевшей.Насильника нашли спустя несколько часов. Им оказался 34-летний местный житель. Известно, что ранее он уже был судим за изнасилование.Выяснилось, что в то утро мужчина возвращался домой из ночного клуба. По дороге он увидел 55-летнюю витебчанку и последовал за ней. После изнасилования отправился на работу.Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.Правоохранители предполагают, что жертв преступных похождений витебчанина может быть больше. Если вы также пострадали от действий человека на фото, сообщите об этом в милицию по телефонам: 8 (0212) 48-00-10, 511-22-07 (МТС), 324-24-89 (А1), 630-71-55 (Life) или 102.