В Витебске стали шить специальные комбинезоны для врачей и не только

Швейное предприятие «Труд-Витебск» первым разработало и приступило к выпуску новой модели защитного комбинезона для врачей.





Особенности спецодежды в том, что комбинезон, выполненный из воздухонепроницаемого нетканого спанбела (это специальный материал для медицинских нужд) особенно надежен. Он способен обеспечить максимальную защиту тела человека от негативного влияния окружающей среды. Директор ОАО Виталий Старикович рассказывает, что помогло так быстро поставить новинку на конвейер:



— У нас была разработана модель спецодежды для маляров, мы готовились к выпуску. Но после обострения эпидемиологической ситуации быстро сориентировались, скорректировали уже готовый проект с учетом пожеланий медиков. Где нужно добавили резинки, завязки. Получился хороший костюм. В отличие от другой одноразовой одежды, в нем никаких стыков-соединений, которые могут послужить воротами для проникновения инфекции. Модель получила одобрение в управлении здравоохранения облисполкома, нас поддержал Комитет экономики, получено разрешение от Минздрава. «СветлогорскХимволокно» уже отгрузило солидную партию материала — практически двухнедельный запас. Далее поставки ткани станут постоянными.









В настоящее время на швейном предприятии, которое работает в основном на медицинскую отрасль Витебской области, произошла оптимизация ассортиментного перечня. В первую очередь здесь будут отшивать те изделия, которые сегодня остро необходимы клиникам и амбулаториям — одноразовые медицинские халаты, хирургические костюмы, бахилы и шапочки. В общей сложности ежедневно потребителям уже отгружается до 5 тысяч изделий.









К выпуску новых комбинезонов на давальческих условиях «Труд-Витебск» планирует привлечь и своих коллег с фабрики «Витебчанка». Совместными усилиями и не в ущерб другим изделиям для медиков швейники смогут выпускать до тысячи комбинезонов ежедневно. Виталий Старикович отмечает:

— Можно было перевести предприятие и на двухсменную работу, но не хватает швей. Буквально на днях придут на практику 10 молодых специалистов со швейного колледжа — они сразу же будут задействованы на конвейере. Постараемся выполнить все заказы медучреждений и их спонсоров. Благотворительная деятельность предприятий в городе серьезно активизировалась. Нам часто звонят предприниматели и спрашивают: чем могут помочь медикам, что у нас заказать. Например, «Белвест» и «Энергокомплект» оплатили 11 тысяч одноразовых халатов для Витебской областной инфекционной больницы. Чувствуем постоянную поддержку местных органов власти — нам помогают в плане обеспечения сырьем, погашения платежей за электроэнергию и налогов. Работаем с минимальной рентабельностью — это не то время, чтобы пользоваться ситуацией и думать о баснословных прибылях.









В местном благотворительном фонде духовного возрождения «Жизнь» города Витебска также аккумулируют инициативы бизнес-сообщества. Здесь собрали уже около 50 тысяч рублей в помощь медучреждениям региона. Сейчас вместе с медиками решают: на какие нужды важнее направить эти средства? Предварительно — горячее питание для медиков, средства защиты, кислородные концентраторы, боксы для перевозки.

Активно работает в данном направлении и общественное объединение «Ассоциация нанимателей и предпринимателей». ЧПУП «Полимерконструкция» разработало эффективное дезинфицирующее стерилизующее и моющее средство — оно уже прошло сертификацию в установленном порядке. Первые партии раствора отгружаются для медучреждений, в детские дома и дома престарелых. Группой научных сотрудников под руководством профессора Валерия Семенова разработана и выпущена первая партия тест-систем ПЦР на выявление коронавируса.









Техническая площадка научных разработок — витебское научно-производственное предприятие «СИВитал». Стоимость одного исследования — около 12 рублей, в то время как уже опубликованная цена зарубежных аналогов — от 30 долларов.









ООО «Марко» обеспечило спецобувью врачей двух клиник. Рестораторы поддерживают медиков питанием. Торговое предприятие «Омега» финансово помогло онкологическому диспансеру — в это время очень важно усилить там профилактические мероприятия. Компания «Ника» и предприятие «Альянспласт» передала маски в БСМП и областную клиническую больницу. Свой вклад внесли «Белль Бимбо», «Спектр мебели», «Бриз» и другие субъекты хозяйствования. На краундфандинговой площадке «Улей» сейчас собирают деньги на дыхательные аппараты — сюда перечисляют деньги даже обычные горожане.

Всего же на сегодняшний день инициативу по оказанию помощи медикам поддержали более ста витебских предпринимателей.



