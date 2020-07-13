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В Витебске пьяный водитель врезался в дерево и скрылся с места ДТП

Авария произошла в воскресенье 12 июля около 20:30 на улице Журжевской в Витебске, проинформировали в СК.

31-летний водитель за рулем Honda не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате ДТП 32-летний пассажир автомобиля получил травмы, от которых скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся. Позже он был задержан сотрудниками милиции по месту жительства.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. СК просит отозваться возможных очевидцев аварии. Если вы стали свидетелями ДТП или располагаете записью видеорегистратора, сообщите в УСК по Витебской области по телефону +375 (33) 399 8044.

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