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В Витебске представили облачные решения для государственных органов и бизнес-сектора

Цифровизация регионов: компания beCloud представляет в Витебской области с 8 по 11 июня возможности облачных сервисов, дата-центра и Национальной SMART-платформы. Программу, организованную оперативно-аналитическим центром при Президенте Республике Беларусь и облачным оператором beCloud, открыл 8 июня семинар по цифровизации государственных органов и организаций с применением действующего законодательства.
Здесь презентовали возможности Республиканской облачной платформы и Республиканского центра обработки данных. Использование этих сервисов обеспечит бизнесу, обществу и государству качественно новый безопасный и умный уровень информационных процессов, позволит сэкономить на ИТ, даст большие возможности для развития региона.


– «Государственное облако» позволяет хранить данные, в том числе персональные, так, чтобы злоумышленники не могли их украсть. Более 500 организаций уже пользуются этими услугами, – сообщил генеральный директор beCloud (СООО «Белорусские облачные технологии») Олег Седельник.


Кроме того, beCloud представил масштабный проект «Национальная SMART-платформа», которая станет одной из основ для «строительства» умных городов в Беларуси. Она позволит собирать и агрегировать данные информационных систем и систем управления, анализировать их и мгновенно вырабатывать решения, в некоторых случаях даже без участия человека. Запуск этой платформы планируется в этом году, но совершенствоваться она будет постоянно в зависимости от появления новых приборов, технологий и задач.


Участники встречи обсудили и вопросы обеспечения информационной безопасности используемых госсектором информационно-коммуникационных ресурсов.

Константин Александрович Булатов, начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области, рассказал о том, как следователи уходят от бумажных носителей, о работе над созданием электронного дела и дал рекомендации по снижению рисков посягательств на информацию, минимизации финансовых и имиджевых потерь. Он отметил, что «Государственное облако» – одно из средств достижения этих целей.


– Внедрение электронных баз данных минимизировало процессуальные и экономические затраты на установление преступника и расследование уголовного дела. Информация в них защищена специальными протоколами шифрования, и доступ есть только у следователей по локальной сети. Фактов взлома или несанкционированного доступа к базе данных не зарегистрировано, – рассказал Константин Булатов.

С 9 по 11 июня состоятся рабочие встречи с властями, презентации и переговоры на предприятиях регионов Витебской области. 
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Фото: Елена Алимова
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