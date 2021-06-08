В Витебске представили облачные решения для государственных органов и бизнес-сектора

– сообщил генеральный директор beCloud (СООО «Белорусские облачные технологии») Олег Седельник.Кроме того, beCloud представил масштабный проект «Национальная SMART-платформа», которая станет одной из основ для «строительства» умных городов в Беларуси. Она позволит собирать и агрегировать данные информационных систем и систем управления, анализировать их и мгновенно вырабатывать решения, в некоторых случаях даже без участия человека. Запуск этой платформы планируется в этом году, но совершенствоваться она будет постоянно в зависимости от появления новых приборов, технологий и задач.Участники встречи обсудили и вопросы обеспечения информационной безопасности используемых госсектором информационно-коммуникационных ресурсов.Константин Александрович Булатов, начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области, рассказал о том, как следователи уходят от бумажных носителей, о работе над созданием электронного дела и дал рекомендации по снижению рисков посягательств на информацию, минимизации финансовых и имиджевых потерь. Он отметил, что «Государственное облако» – одно из средств достижения этих целей., – рассказал Константин Булатов.С 9 по 11 июня состоятся рабочие встречи с властями, презентации и переговоры на предприятиях регионов Витебской области.