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  2. В Витебске племянник из-за ремонта избил до смерти дядю

В Витебске племянник из-за ремонта избил до смерти дядю

Трагедия произошла вечером 25 ноября. 


Мужчина 1961 года рождения делал ремонт в квартире своего 30-летнего племянника. По окончании работ молодого человека не устроило качество монтажа электропроводки. Между родственниками завязался конфликт, который перерос в драку. Витебчанин нанес своему дяде не менее семи ударов кулаками в область головы. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. 

– Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 147 УК РБ (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть). Ранее 30-летний подозреваемый судим не был, – сообщил sb.by представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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