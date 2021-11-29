В Витебске племянник из-за ремонта избил до смерти дядю

Мужчина 1961 года рождения делал ремонт в квартире своего 30-летнего племянника. По окончании работ молодого человека не устроило качество монтажа электропроводки. Между родственниками завязался конфликт, который перерос в драку. Витебчанин нанес своему дяде не менее семи ударов кулаками в область головы. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.– сообщил sb.by