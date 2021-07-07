В Витебске парень угнал автомобиль и попал в ДТП

Утром 6 июля на 26-м км автодороги Р25 Витебск – Сенно – Толочин" в Сенненском районе случилась авария. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.Было установлено, что за рулем автомобиля "Мазда 626" был 17-летний парень, который угнал транспортное средство из Витебска. Он пояснил, что ехал со скоростью 170 км/ч, не справился с управлением, автомобиль занесло и он перевернулся. Ни сам водитель, ни его пассажиры не пострадали.Выяснилось, что автомобиль принадлежал знакомому подозреваемого. Ключи он получил, попросив переночевать в машине. Но решил покататься с друзьями. Известно, что фигурант был пьян. Его задержали.В отношении юноши Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 (угон транспортного средства) УК Беларуси.Фото Следственного комитета