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В Витебске парень угнал автомобиль и попал в ДТП

Несовершеннолетний попал в ДТП на угнанном авто: он ехал на скорости 170 км/ч. Об этом информирует Telegram-канал Следственного комитета.


Утром 6 июля на 26-м км автодороги Р25 Витебск – Сенно – Толочин" в Сенненском районе случилась авария. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.  

Было установлено, что за рулем автомобиля "Мазда 626" был 17-летний парень, который угнал транспортное средство из Витебска. Он пояснил, что ехал со скоростью 170 км/ч, не справился с управлением, автомобиль занесло и он перевернулся. Ни сам водитель, ни его пассажиры не пострадали. 

Выяснилось, что автомобиль принадлежал знакомому подозреваемого. Ключи он получил, попросив переночевать в машине. Но решил покататься с друзьями. Известно, что фигурант был пьян. Его задержали. 

В отношении юноши Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 (угон транспортного средства) УК Беларуси. 

Фото Следственного комитета
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