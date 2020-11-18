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Трудолюбие и духовность: в Витебске обсудили воспитание молодежи

На Витебщине продолжают работу общественные приемные по сбору инициатив по вопросам конституционной реформы и актуальным проблемам страны и регионов. Различные предложения, касающиеся будущего нашей страны, выслушали в ходе работы общественной приемной в Витебске заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Юрий Выжиковский и заместитель председателя областной организации РОО «Белая Русь» Валерий Башметов.


По мнению председателя Молодежной палаты Витебска Руслана Новикова, руководители местных исполнительных органов – главы городов, районов, областей – должны не назначаться Главой государства, а выбираться:

– Мы привлечем и население к политической культуре, и у руководителя, выбранного таким образом на должность, будет большая ответственность перед избирателями.


Чтобы у отдельных граждан не было неправильного понимания статьи 33 Конституции, где сказано «Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение», Татьяна Онищик предложила дополнить: «в формах, словах и действиях, не нарушающих общественный порядок, отвечающих общепринятым нормам морали, нравственным и эстетическим принципам».


Пенсионер Леонид Свиржевский считает, что в Парламенте достаточно одной палаты, нет смысла их разделять на две, так как они все равно делают одно дело. Также он хотел бы, чтобы вернули пенсионерам льготы на проезд, на уплату дорожного сбора и другие. Помимо этого Леонид Казимирович предложил, чтобы одна из крупных торговых сетей страны не разыгрывала квартиры и машины, а из этих денег создала фонд помощи больным детям или врачам.


Сложно не заметить, что общество все более явно делится на тех, кто создает и созидает, и на тех, что безразличен или стремится все сломать. Поэтому Татьяна предложила ввести воспитательный элемент на уроках труда в школах:

– Дети должны делать не что-то абстрактное, мол, может быть, когда-нибудь это вам пригодится, а стараться ради конкретной цели кому-то сделать добро. К примеру, изготавливать скамейки, перила, вывески, таблички с мудрыми изречениями для обустройства зон отдыха и других общественных мест с правом делать подписи на своих шедеврах «Любимому городу от учеников такого-то класса такой-то школы». Тогда ребята лично, на собственном примере будут понимать, как это нелегко сделать, и у них не возникнет желания крушить все вокруг.


Александр Галай уверен, что молодые люди ведут себя недостойно, потому что живут без Бога в душе:

– Должна произойти духовная реформация Беларуси, покаяние, нация может возродиться только на основании христианских, семейных ценностей. Но для этого нужно больше уделять внимания духовному воспитанию молодежи.




В Витебске работа общественных приемных еще продлится каждую среду и пятницу с 16:00 до 20:00, где специалисты разных ведомств выслушают предложения граждан. Инициативы, озвученные в ходе работы общественных приемных, сейчас аккумулируются и будут обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, где будет выработана стратегия дальнейшего развития нашей страны.

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Фото: Елена Алимова
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