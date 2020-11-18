Трудолюбие и духовность: в Витебске обсудили воспитание молодежи

По мнению, руководители местных исполнительных органов – главы городов, районов, областей – должны не назначаться Главой государства, а выбираться:Чтобы у отдельных граждан не было неправильного понимания статьи 33 Конституции, где сказано «Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение», Татьяна Онищик предложила дополнить: «в формах, словах и действиях, не нарушающих общественный порядок, отвечающих общепринятым нормам морали, нравственным и эстетическим принципам».Пенсионер Леонид Свиржевский считает, что в Парламенте достаточно одной палаты, нет смысла их разделять на две, так как они все равно делают одно дело. Также он хотел бы, чтобы вернули пенсионерам льготы на проезд, на уплату дорожного сбора и другие. Помимо этого Леонид Казимирович предложил, чтобы одна из крупных торговых сетей страны не разыгрывала квартиры и машины, а из этих денег создала фонд помощи больным детям или врачам.Сложно не заметить, что общество все более явно делится на тех, кто создает и созидает, и на тех, что безразличен или стремится все сломать. Поэтому Татьяна предложила ввести воспитательный элемент на уроках труда в школах:Александр Галай уверен, что молодые люди ведут себя недостойно, потому что живут без Бога в душе:В Витебске работа общественных приемных еще продлится каждую среду и пятницу с 16:00 до 20:00, где специалисты разных ведомств выслушают предложения граждан. Инициативы, озвученные в ходе работы общественных приемных, сейчас аккумулируются и будут обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, где будет выработана стратегия дальнейшего развития нашей страны.