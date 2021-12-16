На главном новогоднем балу в Витебске – все с «васильковым» колоритом

В ходе благотворительной акции «Наши дети» в городе над Двиной прошел новогодний бал. Он собрал 43 пары лучших учащихся и студентов северного региона. Изюминку событию придала его «васильковая» тематика. Символ Беларуси и фестивального Витебска «расцвел» на аксессуарах и нарядах, был в оформлении залов, выставок и фотозон.









Участники бала – именные стипендиаты, отличники учебы, члены Молодежной палаты Витебска, призеры олимпиад, международных конференций, конкурсов и соревнований… По доброй традиции ребят поприветствовало руководство региона. Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин поздравил всех с наступающими праздниками:

– Приятно видеть таких молодых и уже состоявшихся людей. Вы талантливы, умны, и у вас все впереди. Прежде всего хочется пожелать вам здоровья, а еще, чтобы вы творили, любили, ставя перед собой смелые цели, достигали самых больших вершин. Оставайтесь патриотами своей страны и Витебщины!

























Такое напутствие точно поднимет предновогодний дух. Среди дебютанток – витебчанка Елизавета Лапоухова, студентка Витебского государственного медуниверситета. В белом атласном платье она чувствует себя почти как Наташа Ростова. На душе светло, улыбается третьекурсница:

– Настроение предновогоднее и чуть-чуть волшебное, как в детстве. Приглашение на бал стало приятным сюрпризом! Волновалась ли перед событием? Если честно, на носу сложная сессия, и подготовка не оставляет места для переживаний.









Елизавета пришла в медицину очень осознанно. Всегда хотела помогать людям, в школе обожала биологию. Мама, медсестра-анестезист, выбор дочери поддержала, но специально на него не влияла. Родные точно могут гордиться Лизой! Руководитель волонтерского отряда, активистка БРСМ, член научного кружка – это все про нее. График плотный, но, когда делаешь то, что нравится, успеваешь больше. Репетиции к балу – тому подтверждение. Кстати, студент-медик Илья Корнаухов – Лизин кавалер не только по танцам. Парень тоже активист волонтерского движения и член БРСМ. Пара кружит в элегантных нарядах с эксклюзивными бутоньерками. Их специально изготовили в Витебском государственном индустриально-технологическом колледже.

– Хорошая идея! – замечает Илья. – Бал – красивая традиция, а «васильковый» колорит – тема!









В летящем платье цвета бордо – 19-летняя Екатерина Наумович, четверокурсница и активистка Витебского государственного колледжа культуры и искусств. Представители этого учебного заведения на главном новогоднем балу впервые. Конечно, это очень приятно, искренне рада Катя:

– Сегодня мой партнер – Никита Ульянкин, выпускник нашего же колледжа. Он уже состоявшийся артист и хореограф. Я получу диплом в следующем году, собираюсь продолжить учебу в профильном вузе. С удовольствием танцую в нашем заслуженном любительском коллективе Республики Беларусь – народном ансамбле народного танца «На росстанях». Надеюсь, однажды продолжу его славные традиции.









Уверенные движения Никиты и Екатерины завораживают, сразу дают понять: на паркете – профессионалы. Все фигуры, признается Катя, им хорошо знакомы, так что напряжения нет – только самые позитивные эмоции.

Только представьте, 16-летняя Софья Болтрушевич на балу пятый (!) раз. На областном – второй, все остальные проходили в ее родном Полоцком кадетском училище. И все равно слегка нервничала, делится собеседница:

– Продумала все до мелочей – наряд, роскошный перьевой веер. Хочется максимально приблизиться к атмосфере прошлых лет.

Софья – отличница, спортсменка и просто красавица. Учится в выпускном классе, мечтает поступить в Могилевский институт МВД и признается: ей гораздо привычнее не в платье, а в кадетской форме, а еще в белом кимоно. Девушка десять лет занимается дзюдо, является кандидатом в мастера спорта и входила в тройку сильнейших дзюдоистов в Беларуси в своей группе.

















В мир полонеза, вальса, кадрили, польки, падепатинера гости окунулись с помощью симфонического оркестра Витебской областной филармонии. Классическую часть бала дополнили выступления ее солистов, заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля классического танца «Пируэт» и других. Не обошлось без игровых забав, поучаствовать в которых пригласили Дед Мороз и Снегурочка. Завершающими аккордами праздника стал обмен подарками, фейерверк и общее фото на память.