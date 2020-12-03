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  2. В Витебске мужчина уговаривал людей оформлять кредиты, а после забирал деньги

В Витебске мужчина уговаривал людей оформлять кредиты, а после забирал деньги

Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет БЕЛТА.


Официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько рассказала, что 44-летний мужчина с декабря 2016 года по сентябрь 2020-го просил жителей Витебска оформлять на свои паспорта кредиты в банках. Мужчина забирал деньги и утверждал, что будет уплачивать взносы до полного погашения, однако обещанного не выполнял. Деньги мошенник возвращал витебчанам частично, для этого он занимал средства у других, а после и это перестал делать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 14, ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК Беларуси.

На данный момент известно о 31 эпизодах мошеннических действий, сумма ущерба составила более 940 тыс. рублей. Однако следствие предполагает, что мужчина мог обмануть большее количество граждан. Следователи просят пострадавших от действий мошенника (на фото) сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8(033) 399-80-44 (круглосуточно).


Фото: УСК по Витебской области
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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