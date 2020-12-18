Инцидент произошел поздно вечером. Мужчина увидел, что из деревянного дома по соседству валит дым, подбежал к нему. В этот момент из оконного проема выбиралась во двор сожительница хозяина жилья. Сосед таким же образом проник в дом и вынес хозяина.
Тот в момент бедствия спал на кровати в негорящей комнате. На место происшествия прибыли спасатели. Они справились с возгоранием. Подъехала и «скорая». Хозяина жилья 1947 года рождения госпитализировали.
– Рассматриваемая версия бедствия – неосторожное обращение с огнем, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Проводится проверка.
Фото МЧС
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В Ветке горожанин вынес соседа из загоревшегося дома
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