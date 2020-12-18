В Ветке горожанин вынес соседа из загоревшегося дома

Тот в момент бедствия спал на кровати в негорящей комнате. На место происшествия прибыли спасатели. Они справились с возгоранием. Подъехала и «скорая». Хозяина жилья 1947 года рождения госпитализировали.– сообщаетПроводится проверка.Фото МЧС