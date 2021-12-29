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  2. В Верхнедвинске отпраздновал новоселье детский дом семейного типа

В Верхнедвинске отпраздновал новоселье детский дом семейного типа

На торжестве присутствовали председатель Витебского облисполкома Александр Субботин, председатель правления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Виктор Ананич.


Этот детский дом семейного типа –семнадцатый по счету, построенный Беларусбанком в рамках проекта «Беларусбанк. Родительский дом», который и дал старт строительству таких домов по всей Беларуси. В них нашли семью, тепло и уют 130 мальчиков и девочек, которые остались без попечительства родителей. Сегодня условия жизни улучшили еще 7 детей, – отметил Виктор Михайлович, вручая маме-воспитателю детского дома Таисии Миклушонок символический ключ.  Пусть в этом доме слышится только детский смех, растите достойными гражданами своей страны.


Александр Субботин также поздравил с новосельем и пожелал, чтобы в этой семье каждый нашел любовь и понимание, а после ухода возвращался как в родной дом. Он передал сертификат на 5 тысяч рублей.


Сертификат на два компьютера Таисии Миклушонок вручил председатель Верхнедвинского райисполкома Василий Шилов, спортинвентарь – начальник областного управления «Беларусбанка» Александр Лопаткин.


Получив ценные подарки, детвора вместе с мамой и гостями осмотрели дом. Детские глаза светились восхищением. Теперь у каждого будет своя комната, обставленная новой мебелью, общий рабочий кабинет, просторная кухня, комната для занятий спортом и игр. О том, что их большой семье строят дом, ребята знали, но что получат двухэтажный особняк из 11 комнат площадью более 300 кв. м, даже подумать не могли. Поэтому знакомство с новым местом жительства оказалось для них приятным сюрпризом.

Тамара ПАШКЕВИЧ.

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