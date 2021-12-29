В Верхнедвинске отпраздновал новоселье детский дом семейного типа

– Этот детский дом семейного типа –семнадцатый по счету, построенный Беларусбанком в рамках проекта «Беларусбанк. Родительский дом», который и дал старт строительству таких домов по всей Беларуси. В них нашли семью, тепло и уют 130 мальчиков и девочек, которые остались без попечительства родителей. Сегодня условия жизни улучшили еще 7 детей, – отметил Виктор Михайлович, вручая маме-воспитателю детского дома Таисии Миклушонок символический ключ. – Пусть в этом доме слышится только детский смех, растите достойными гражданами своей страны.
Александр Субботин также поздравил с новосельем и пожелал, чтобы в этой семье каждый нашел любовь и понимание, а после ухода возвращался как в родной дом. Он передал сертификат на 5 тысяч рублей.
Сертификат на два компьютера Таисии Миклушонок вручил председатель Верхнедвинского райисполкома Василий Шилов, спортинвентарь – начальник областного управления «Беларусбанка» Александр Лопаткин.
Получив ценные подарки, детвора вместе с мамой и гостями осмотрели дом. Детские глаза светились восхищением. Теперь у каждого будет своя комната, обставленная новой мебелью, общий рабочий кабинет, просторная кухня, комната для занятий спортом и игр. О том, что их большой семье строят дом, ребята знали, но что получат двухэтажный особняк из 11 комнат площадью более 300 кв. м, даже подумать не могли. Поэтому знакомство с новым местом жительства оказалось для них приятным сюрпризом.
Тамара ПАШКЕВИЧ.
Фото автора.