В Верхнедвинске отпраздновал новоселье детский дом семейного типа

– отметил Виктор Михайлович, вручая маме-воспитателю детского дома Таисии Миклушонок символический ключ.Александр Субботин также поздравил с новосельем и пожелал, чтобы в этой семье каждый нашел любовь и понимание, а после ухода возвращался как в родной дом. Он передал сертификат на 5 тысяч рублей.Сертификат на два компьютера Таисии Миклушонок вручил председатель Верхнедвинского райисполкома Василий Шилов, спортинвентарь – начальник областного управления «Беларусбанка» Александр Лопаткин.Получив ценные подарки, детвора вместе с мамой и гостями осмотрели дом. Детские глаза светились восхищением. Теперь у каждого будет своя комната, обставленная новой мебелью, общий рабочий кабинет, просторная кухня, комната для занятий спортом и игр. О том, что их большой семье строят дом, ребята знали, но что получат двухэтажный особняк из 11 комнат площадью более 300 кв. м, даже подумать не могли. Поэтому знакомство с новым местом жительства оказалось для них приятным сюрпризом.