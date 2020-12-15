Сегодня в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент. Им стало ООО «Солидпайп Систем» (Беларусь), сообщается на официальном сайте парка.
«Компания будет реализовывать проект в сфере новых материалов. Он связан с производством и нанесением инновационного защитного покрытия на комплектующие для оборудования, применяющегося в добывающей промышленности. Данная технология является уникальной для Республики Беларусь и стран Евразийского региона. Начало выпуска продукции запланировано на 2021 год», – говорится в сообщении.
Фото: industrialpark.by
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В «Великом камне» зарегистрирован новый резидент
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