Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В «Великом камне» успешно завершили тестирование технологии 5G

В «Великом камне» успешно завершили тестирование технологии 5G

В индустриальном парке «Великий камень» успешно завершили тестирование сетей 5G. Это первая площадка в Беларуси, где массово испытывали данную технологию. Сегодня на Пекинском проспекте прошла презентация возможностей пятого поколения связи для широкой публики. Проект реализован СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» совместно с Министерством информатизации и связи, компаниями «Белтелеком» и Huawei. По соглашению участники проекта развернули на территории парка пять базовых станций, способных обеспечивать высокоскоростным интернетом всю его территорию. Максимальные значения скорости передачи трафика здесь на данный момент достигают 1,2 Гбит/с.


Во время презентации министр связи и информатизации Константин Шульган отметил уникальность площадки для тестирования технологии в «Великом камне»:

– Данное мероприятие открывает большую работу для внедрения технологий 5G в нашей стране. Можно сказать, что мы находимся на завершающем этапе подхода к методам и решениям того, как эта технология будет распространяться в Беларуси. На территории «Великого камня» нам продемонстрируют «Белтелеком» вместе с компанией Huawei еще ряд вариантов, которые необходимы для развертывания этой системы.


Также, по словам министра связи и информатизации, в данный момент нет окончательного решения, когда именно начнут внедрять 5G в Беларуси, однако по одному из рассматриваемых вариантов покрыть всю страну сетью пятого поколения возможно будет в течение пяти лет.

В свою очередь генеральный директор «Белтелекома» Юрий Петрученя сообщил, что компания завершила тестирование сети 5G и уже готова ее внедрять. Индустриальный парк «Великий камень» был одной из двух тестовых локаций. Тут сеть работает в диапазоне 3,6 ГГц. Вторая опытная зона – в Копыльском районе, где новая технология должна способствовать устранению цифрового неравенства между городами и сельской местностью. В данном районе «Белтелеком» тестировал сеть пятого поколения в диапазоне 700 МГц, что делается впервые на территории СНГ. На второй площадке также установлены базовые станции Huawei.


– Тестовая зона на территории «Великого камня» демонстрирует возможности технологии 5G в городской среде, промышленной застройке, а фрагмент в Копыльском районе – в сельской местности, – пояснил Юрий Петрученя.

Во время презентации гостям показали работу «мобильной умной проходной». Ее турникеты благодаря техническому зрению способны распознавать лица сотрудников и пропускать их. В скором будущем она сможет заменить персонал, который ранее выполнял данную функцию.

Провели и тест скорости передачи данных, а также загрузили видео в разрешении 8K. Кроме того, продемонстрировали и то, как работает завезенный в прошлом году для тестов беспилотный электромобиль, и систему «умного перекрестка», который благодаря камерам автоматически регулируется через 5G-связь в зависимости от плотности движения.



Генеральный директор компании по развитию индустриального парка Янь Ган особо отметил, что создание такого проекта стало мощным импульсом для углубления сотрудничества и взаимодействия Китая и Беларуси в области высоких технологий.

– Технологии сетей пятого поколения стоят в авангарде информационно-телекоммуникационной сферы. Обеспечение ежедневного взаимодействия людей является фундаментом технологии 5G, а основной акцент делается на развитии промышленного интернета, охвате множества отраслей и создании прекрасного умного мира.



По его словам, сейчас технология в парке используется для курсирования беспилотного автобуса, помогает роботам на основе искусственного интеллекта распознавать лица, применяется для контроля и наблюдения за перекрестками, функционирования промышленных роботов, воспроизведения видео сверхвысокого разрешения в 8k. Она обеспечивает высокую пропускную способность, низкую задержку и возможность подключения большого количества девайсов одновременно.

– В настоящее время мы уже успешно завершили тестирование соответствующих операций. Надеемся, что вскоре проект встанет на рельсы коммерческой эксплуатации. Ожидаем и вступления партнеров в сферу 5G для дальнейшего ведения здесь научно-исследовательской и производственной деятельности. 

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Модель раскрыла способ выглядеть подтянуто на фото
За сутки в Минске очищают порядка 200 кровель от наледи и снега
В святки в Витебске подвели итоги областного конкурса детского творчества «Рождественские мотивы»
С лошадью вместо козы и ряженными. В Клецке провели старинный ритуал «Щедрец»
Вишневский занял третье место на предпоследнем этапе «Дакара»
Иван Янковский раскрыл секрет скандальной сцены с Кристиной Асмус в фильме «Текст»
Минский роддом № 2 возвращается к привычному режиму работы
В Витебской области в 2020 году снизилось число пожаров
ОДКБ намерена укреплять сотрудничество с СНГ и ШОС
В Светлогорске обсудили господдержку семей с детьми
мнение
Дмитрий КРЯТ
Увертюра к Году народного единства звучит в мажоре
«Потолок ледяной» и Boney M: народный оркестр Беларуси им. Иосифа Жиновича приглашает встретить старый Новый год в стиле диско
Вторая партия многоцелевых истребителей Су-30СМ пополнит парк 61-й истребительной авиабазы в Барановичах уже в этом году
Алейник встретился с временным поверенным в делах США
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о главном дне в жизни
В Гомеле в условиях холодов Красный Крест организует пункты обогрева бездомных
Нацбанк объяснил причины превышения прогноза по инфляции в 2020 году
В Хойникском районе обнаружен схрон боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Прогноз риелторов: цены на квартиры в Минске продолжат снижение, но сократится и число предложений
В Кобринском районе благодаря генетической экспертизе раскрыто разбойное нападение пятилетней давности
В Гродненской области работает 47 пунктов проката зимнего инвентаря
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
Спрятавшиеся за бугром мелко пакостят...
В Беларуси аккредитовано рейтинговое агентство ООО «БИК Рейтингс»
В «Великом камне» успешно завершили тестирование технологии 5G
Новые названия на карте Минска: присвоены наименования нескольким будущим улицам столицы
Художники, родные и друзья скорбят о смерти народного художника Беларуси Леонида Щемелёва
Что носить зимой. Тренды сезона – 2021
В Могилеве на переходе МАЗ насмерть сбил женщину-пешехода
Красный Крест и Минздрав помогли в транспортировке из России травмированного белоруса
Опубликована стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года
Приключения на корабле-призраке и выживание на ледяной планете. Подборка игр с атмосферой вечной зимы
В Беларуси планируют в 2021 году закрыть все мини-полигоны для ТКО
мнение
Всеволод ШИМОВ
Азербайджан и Армения договорились о восстановлении транспортного сообщения
«Домучивать до конца»: демократические ястребы заклевали Трампа
Дуров назвал рост пользователей Telegram «крупнейшей цифровой миграцией» в истории
Ипатов: новые КоАП и ПИКоАП обеспечивают справедливость административной ответственности
Биатлонистка Юлия Ковалевская – о первых соревнованиях в сезоне, базе в Сенно и олимпийской медали
Два этажа, семь комнат: в Горках открыли новый детский дом семейного типа
В Гомеле двум мамам вручены ордена Матери
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью народного художника Беларуси Леонида Щемелева
«Познай и твори!»: в Минске в эти дни проходит городской фестиваль школьных работ
В ВОЗ оценили опасность «британского» штамма коронавируса
Стрессия, или Как пережить пору зачетов и экзаменов: мнения психологов, студентов и преподавателей
мнение
Елена КЛИМОВИЧ
Не чтить кодекс себе дороже
Почему собака может убежать из дома? Отвечает кинолог
Молодежный посол ЦУР Екатерина Качан: постараюсь помочь людям заботиться о здоровье
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
Авторы
СКАНИРУЙТЕ