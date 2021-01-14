В «Великом камне» успешно завершили тестирование технологии 5G

В индустриальном парке «Великий камень» успешно завершили тестирование сетей 5G. Это первая площадка в Беларуси, где массово испытывали данную технологию. Сегодня на Пекинском проспекте прошла презентация возможностей пятого поколения связи для широкой публики. Проект реализован СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» совместно с Министерством информатизации и связи, компаниями «Белтелеком» и Huawei. По соглашению участники проекта развернули на территории парка пять базовых станций, способных обеспечивать высокоскоростным интернетом всю его территорию. Максимальные значения скорости передачи трафика здесь на данный момент достигают 1,2 Гбит/с.
Во время презентации министр связи и информатизации Константин Шульган отметил уникальность площадки для тестирования технологии в «Великом камне»:
– Данное мероприятие открывает большую работу для внедрения технологий 5G в нашей стране. Можно сказать, что мы находимся на завершающем этапе подхода к методам и решениям того, как эта технология будет распространяться в Беларуси. На территории «Великого камня» нам продемонстрируют «Белтелеком» вместе с компанией Huawei еще ряд вариантов, которые необходимы для развертывания этой системы.
Также, по словам министра связи и информатизации, в данный момент нет окончательного решения, когда именно начнут внедрять 5G в Беларуси, однако по одному из рассматриваемых вариантов покрыть всю страну сетью пятого поколения возможно будет в течение пяти лет.
В свою очередь генеральный директор «Белтелекома» Юрий Петрученя сообщил, что компания завершила тестирование сети 5G и уже готова ее внедрять. Индустриальный парк «Великий камень» был одной из двух тестовых локаций. Тут сеть работает в диапазоне 3,6 ГГц. Вторая опытная зона – в Копыльском районе, где новая технология должна способствовать устранению цифрового неравенства между городами и сельской местностью. В данном районе «Белтелеком» тестировал сеть пятого поколения в диапазоне 700 МГц, что делается впервые на территории СНГ. На второй площадке также установлены базовые станции Huawei.
– Тестовая зона на территории «Великого камня» демонстрирует возможности технологии 5G в городской среде, промышленной застройке, а фрагмент в Копыльском районе – в сельской местности, – пояснил Юрий Петрученя.
Во время презентации гостям показали работу «мобильной умной проходной». Ее турникеты благодаря техническому зрению способны распознавать лица сотрудников и пропускать их. В скором будущем она сможет заменить персонал, который ранее выполнял данную функцию.
Провели и тест скорости передачи данных, а также загрузили видео в разрешении 8K. Кроме того, продемонстрировали и то, как работает завезенный в прошлом году для тестов беспилотный электромобиль, и систему «умного перекрестка», который благодаря камерам автоматически регулируется через 5G-связь в зависимости от плотности движения.
Генеральный директор компании по развитию индустриального парка Янь Ган особо отметил, что создание такого проекта стало мощным импульсом для углубления сотрудничества и взаимодействия Китая и Беларуси в области высоких технологий.
– Технологии сетей пятого поколения стоят в авангарде информационно-телекоммуникационной сферы. Обеспечение ежедневного взаимодействия людей является фундаментом технологии 5G, а основной акцент делается на развитии промышленного интернета, охвате множества отраслей и создании прекрасного умного мира.
По его словам, сейчас технология в парке используется для курсирования беспилотного автобуса, помогает роботам на основе искусственного интеллекта распознавать лица, применяется для контроля и наблюдения за перекрестками, функционирования промышленных роботов, воспроизведения видео сверхвысокого разрешения в 8k. Она обеспечивает высокую пропускную способность, низкую задержку и возможность подключения большого количества девайсов одновременно.
– В настоящее время мы уже успешно завершили тестирование соответствующих операций. Надеемся, что вскоре проект встанет на рельсы коммерческой эксплуатации. Ожидаем и вступления партнеров в сферу 5G для дальнейшего ведения здесь научно-исследовательской и производственной деятельности.
Фото: БЕЛТА
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В «Великом камне» успешно завершили тестирование технологии 5G
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