В "Великом камне" будут выпускать интерактивные банкоматы и аптечные терминалы

В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент – ООО "Корпорация Роботикс" (Швейцария, Украина). Компания будет выпускать интерактивные банкоматы и аптечные терминалы. Такая информация размещена на сайте парка.
Компания намерена производить интерактивные банкоматы и аптечные торговые автоматы для продажи лекарств – RoboBank и RoboPharm. Благодаря подобным устройствам время проведения основных финансовых операций будет сокращено до 30 секунд.
"Терминал аптечного самообслуживания позволит проводить анализ рецепта, выбирать лекарства (до 500 наименований) и выдавать их пользователю", – уточняется в сообщении.
Фото: industrialpark.by