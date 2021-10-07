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  2. В "Великом камне" будут выпускать интерактивные банкоматы и аптечные терминалы

В "Великом камне" будут выпускать интерактивные банкоматы и аптечные терминалы

В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент – ООО "Корпорация Роботикс" (Швейцария, Украина). Компания будет выпускать интерактивные банкоматы и аптечные терминалы. Такая информация размещена на сайте парка.


Компания намерена производить интерактивные банкоматы и аптечные торговые автоматы для продажи лекарств – RoboBank и RoboPharm. Благодаря подобным устройствам время проведения основных финансовых операций будет сокращено до 30 секунд.

"Терминал аптечного самообслуживания позволит проводить анализ рецепта, выбирать лекарства (до 500 наименований) и выдавать их пользователю", – уточняется в сообщении.

Фото: industrialpark.by
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