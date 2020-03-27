В Великобритании продажи бумажных книг выросли на треть

Продажи бумажных книг выросли в Великобритании на треть за последнюю неделю, сообщает The Guardian, что связывают с ограничительными мерами в связи со вспышкой коронавируса и появлением у людей большего количества свободного времени.





В сети магазинов Waterstones, которую закрыли 22 марта, сообщили, что ее онлайн-продажи выросли за неделю в четыре раза. Читатели охотно покупают классику и большие современные романы, пишет РИА Новости.

Наибольшим спросом пользовалась классическая литература, в частности "Сто лет одиночества" и "Любовь по время холеры" Габриэля Гарсиа Маркеса, "Великий Гэтсби" Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Среди современных произведений наиболее востребованными оказались "Зеркало и свет" Хилари Мантел, "Щегол" и "Секретная история" Донны Тарт, "Бесконечная шутка" Дэвида Фостера Уоллеса и "Маленькая жизнь" Ханья Янагихары.

Хорошо продаются также романы-утопии: "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд, "1984" Джорджа Оруэлла и "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли.

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