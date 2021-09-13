В Великобритании начали испытывать новый тест для ранней диагностики рака

Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила о старте крупнейшего испытания новой системы анализов крови от производителя Grail, разработанной для раннего выявления по меньшей мере 50 видов рака, передает ТАСС.
По информации агентства Reuters, в исследованиях будут участвовать примерно 140 тыс. человек. Представитель компании-разработчика Grail уточнил, что тест, получивший название Galleri, поможет обнаружить изменения ДНК на ранних стадиях заболевания раком. Это позволит диагностировать новообразование до возникновения симптомов у пациента и повысить эффективность лечения.
– Тест может стать прорывом в ранней диагностике рака, и мы рады возглавить это важное исследование. Нам необходимо тщательно изучить тест Galleri, чтобы выяснить, может ли он значительно снизить количество раковых заболеваний, диагностируемых на поздней стадии, – уточнил руководитель программы – профессор онкологии королевского колледжа Лондона Питер Сасиени.
Если данное испытание пройдет успешно, национальная служба здравоохранения Великобритании продолжит его и привлечет к 2024 и 2025 годам еще примерно 1 млн добровольцев для участия в исследовании. Первые результаты станут известны уже в 2023 году.
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