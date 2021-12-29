В УВД Миноблисполкома предупредили об опасности покупок в соцсетях

В последнее время совершение покупок через интернет – обычное дело. Особой популярностью данный вид покупок пользуется у молодежи: предложения интернет-магазинов выглядят более эксклюзивно, а ассортимент намного шире, чем в обычных магазинах.



Зачастую самые выгодные товары предлагают продавцы в социальных сетях: "Одноклассники", "ВКонтакте" и Instagram. Кроме официальных страниц магазинов сети заполонили и мошенники.



Какую-либо статистику привести проблематично, но в значительном количестве случаев покупатель действительно получит товар, реже – подделку или не такого качества, как обещал продавец. Социальная сеть не спроектирована для совершения сделок, поэтому общение "покупатель – продавец" происходит так же, как между обычными пользователями сети.



Потенциальным покупателям красочно описывают товары, но после перевода средств клиент, возможно, отправится в черный список магазина. Чтобы не стать жертвой мошенничества, правоохранители рекомендуют следовать простым и разумным правилам:



- прежде чем переводить кому-либо средства или передавать платежные данные, задумайтесь, что известно о получателе;



- для совершения покупок посещайте официальные интернет-магазины. Как правило, если продукция магазина представлена в социальной сети, оформление заказа происходит через официальный веб-сайт;



- общение с продавцом через личные сообщения, предоплаты, товары "только под заказ" и переводы "с карты на карту" – явный признак того, что сделка ненадежна.