В уральской Ревде в мемориал в честь Победы заложена капсула с землей из Брестской крепости

В российском городе Ревда – одном из старейших городов Урала –после реставрации комплекса землякам-героям, ковавшим победу на фронте и в тылу в 1941–1945 годах, с воинскими почестями заложена в мемориальную плиту гильза со священной землей из Брестской крепости.





Об этом sb.by сообщил брестчанин Алексей Манец, который в нынешнем году организовал международный автопробег Брест – Иркутск – Брест «Содружество: от Буга до Байкала». Автопробег стартовал 8 мая от стен Брестской крепости. 17 мая остановкой стал город Ревда.

– В Ревду мы привезли капсулу, которую 8 мая у Вечного огня нам вручил директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк, – рассказал Алексей Манец. – В автопробеге участвовала моя супруга Елена Васильевна. Ее отец Носачев Василий Егорович был участником группы спортсменов Среднеуральского медеплавильного завода, совершившей в 1975 году легкоатлетический пробег по маршруту Ревда – Волгоград – Ревда. Тогда с собой в Ревду они принесли факел, зажженный на Мамаевом кургане, и на торжественной церемонии открытия мемориала у завода СУМЗ и зажгли первый Вечный огонь в Ревде.





Дочь Василия Егоровича продолжает традиции отца. После завершения автопробега Елена Манец не скрывала восторга: «Главное – это не километры. Главное, что везде, где мы были, помнят о Великой Отечественной войне».

Весь маршрут автопробега Брест – Иркутск – Брест «Содружество: от Буга до Байкала» прошел через 25 городов (это только те, где проводились патриотические акции), занял сорок дней по времени и составил более 16 тысяч километров.



