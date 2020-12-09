Усиленные карантинные меры продлятся до 24 января 2021 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. Об этом пишет РБК-Украина.
"До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год", – заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал не вводить локдаун в стране в конце года.
Напомним, 9 декабря в стране зафиксировали рекордный уровень смертности от коронавируса с начала пандемии – за сутки скончались 276 человек. Также в этот день в Украине выявили 12 585 новых случаев коронавируса, а выздоровели 14 554 жителя страны.
Фото: pixabay.com
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В Украине введут жесткий локдаун с 8 января
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