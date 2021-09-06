В Украине планируют ужесточить карантинные ограничения

Как заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в стране уже превышены нормы для перехода в желтую зону, поэтому на заседание кабинета министров вынесли вопрос об ужесточении карантинных мероприятий. С 13 сентября Украина попадает в желтый уровень эпидемической опасности.Согласно списку карантинных мер, который представил главный санитарный врач Игорь Кузин, массовые мероприятия возможны только с участием не более одного человека на 4 кв. м площади здания или территории, заполняемость кинозалов и залов других учреждений культуры будет не более 50% от всех мест, спортзалов и фитнес-центров – не более чем один человек на 10 квадратных метров.Виктор Ляшко подчеркнул, что ограничения не коснутся работы общественного транспорта.Не исключено, что на вакцинированных от коронавируса граждан не будет распространяться ограничение на посещение спортзалов. В отношении привитых не будет ограничиваться допустимое количество человек.Главный санитарный врач отмечает, что эпидемическая ситуация ухудшается. Он считает, что карантин будет введен, а вот красного уровня опасности можно ожидать не ранее ноября.Всего за время пандемии в Украине выявлено 2 298 307 случаев инфицирования и 54 001 летальный исход.