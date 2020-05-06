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В Украине нашли 30-летний «Москвич» в идеальном состоянии

Очередной советский раритет нашли в украинском Никополе. Это "Москвич-2141", который был выпущен в 1990 году. Автомобиль 30 лет простоял в гараже без движения. У него даже сохранились транзитные номера и заводская пленка на сиденьях.





Прежние владельцы рассказали, что машина принадлежала директору крупного промышленного предприятия. "Москвич" модного вишневого цвета был пригнан из Москвы, сообщает drive2.ru.  До 2014 года машина вообще не выезжала из гаража, а в последние несколько лет на ней изредка совершали поездки, накатав всего 1996 км.


Хетчбэк дошел до наших дней в превосходном состоянии, кузов отлично сохранился, чем в принципе не мог похвастать «Москвич», так же, как и двигатель мощностью 71 л.с., который заводится, как часы. С этим мотором «Москвич» разгонялся до 100 целую вечность — 19 секунд.


В автомобиле весь комплект документации, в том числе экспортный вариант инструкции по эксплуатации. В багажнике имеется запаска, домкрат и сумка с инструментами. "Обут" хетчбэк в советские шины МИ-180 размерностью 165/80 R14. 




Есть даже баночка краски для ремонта. В салоне можно обнаружить радиоприемник "Былина-315".



Производство 5-местного хетчбэка АЗЛК началось в конце 1986 года. Это был на тот момент наиболее совершенный серийный отечественный автомобиль с точки зрения аэродинамики: коэффициент лобового сопротивления 0,35. Заднее стекло при езде практически не загрязнялось, что позволило отказаться в базовой комплектации от стеклоочистителя. Также у данного автомобиля была одна из лучших в Союзе систем пассивной безопасности.


Машина в те годы была очень престижной в СССР. Правда, подводило качество комплектующих и сборки, а также маломощные двигатели.

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