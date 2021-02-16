Еще 38 получили ранения, уточняют «Известия».
Согласно информации телеканала NTV, ДТП произошло на трассе Конья-Анада в ночь на 16 февраля (3:30 по минскому времени). Причина происшествия – гололед. Из-за него фура врезалась в заграждение на трассе и упала на бок. Помочь решил водитель легкового автомобиля. Он оставил машину на обочине, и в нее в результате врезался проезжающий мимо автобус. Оба транспортных средства перевернулись.
Погибли два пассажира легкового автомобиля и три пассажира автобуса. 38 человек пострадали, их доставили в медучреждение.
Фото: NTV
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В Турции в результате ДТП с автобусом погибли 5 человек
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