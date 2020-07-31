В ЦИК поданы документы на аккредитацию 149 наблюдателей от СНГ на выборах президента

Завершается формирование миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси. По данным на 31 июля, в ЦИК поданы документы на аккредитацию 149 человек, передает БЕЛТА.

Долгосрочные наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу избирательной кампании в регионах 28 июля. За это время представители миссии посетили минскую городскую, все областные, а также ряд районных и участковых избирательных комиссий. "Наблюдатели ознакомились с работой по уточнению списков избирателей и готовностью помещений для голосования. Эксперты отмечают, что все комиссии обеспечены информационными и методическими материалами, законодательными актами, инструкциями. На участках для голосования имеются необходимые средства защиты – антисептики, маски, перчатки", – проинформировали в штабе миссии.

Кроме того, долгосрочные наблюдатели ведут мониторинг агитационной кампании – знакомятся с предвыборными программами и выступлениями кандидатов в СМИ, наличием их агитационных печатных материалов в специально выделенных для этого местах.

Для всестороннего изучения хода избирательной кампании штаб миссии организовал взаимодействие с представителями госорганов, в компетенцию которых входит рассмотрение жалоб, связанных с нарушениями избирательного процесса. В частности, состоялись встречи с руководством Верховного Суда и МВД, планируется – с генеральным прокурором. Наблюдатели от СНГ встретились также с некоторыми кандидатами или их штабами.

Миссия наблюдателей от СНГ и ее штаб начали свою работу на президентских выборах в Беларуси 24 июля. Миссию возглавляет председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. "Мониторинг выборов ведется на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства", – подчеркнули в штабе.

По информации ЦИК на 31 июля, на президентских выборах в Беларуси аккредитованы 155 международных наблюдателей, в том числе 133 от СНГ и 22 представителя дипломатического корпуса.