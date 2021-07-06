В центре Бреста организуют платную парковку, рассказал в своем Telegram-канале председатель горисполкома Александр Рогачук.
– Загруженность автомобилями и недостаток свободных парковочных мест в центре города – актуальный и наболевший вопрос для Бреста. Признаюсь, взвешенно и тщательно подходили к его решению. Как один из вариантов – решили апробировать устройство платных парковок. Приступаем к реализации пилотного проекта в одном из самых проблемных мест – районе Колхозного рынка, – уточнил председатель горисполкома.
На ул. Карбышева (вдоль рынка от ул. Пушкинской до ул. Мицкевича) принято решение организовать платную парковку вместимостью около 55 машин. Она станет полностью автоматизированной. Все денежные средства, полученные от использования парковки водителями, поступят в бюджет города. Планируется, что к зиме текущего года эта стоянка заработает.
– Посмотрим, как оправдает себя эта идея. При положительном опыте приступим к организации подобных парковок еще в нескольких местах в центральной части города, – заключил Александр Рогачук.
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В центре Бреста появится платная парковка
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