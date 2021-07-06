В центре Бреста появится платная парковка

– уточнил председатель горисполкома.На ул. Карбышева (вдоль рынка от ул. Пушкинской до ул. Мицкевича) принято решение организовать платную парковку вместимостью около 55 машин. Она станет полностью автоматизированной. Все денежные средства, полученные от использования парковки водителями, поступят в бюджет города. Планируется, что к зиме текущего года эта стоянка заработает.– заключил Александр Рогачук.