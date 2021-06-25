Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс ввели локдаун в четырех центральных районах Сиднея. Причина – ухудшающаяся ситуация с коронавирусом. Подробности передает ТАСС.
Как пояснила премьер-министр региона Глэдис Береджиклян, четыре района Сиднея (Вуллара, Уэверли, Рэндвик и центральный деловой квартал) «будут закрыты на карантин после того, как число заразившихся в мегаполисе возросло на 22 за сутки, достигнув 65». Тем, кто посещал эти районы в последние две недели нужно будет сдать тест на COVID-19 и пройти двухнедельную изоляцию.
Что подразумевается под локдауном? С 26 июня жителям данных районов можно будет выходить из дома только в нескольких целях: для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости, визита к врачу и занятий физкультурой, а также для работы или учебы, если это невозможно делать из дома. Все предприятия, учреждения и ведомства также закроются на карантин. Исключение составят магазины, аптеки, заправки и банки. А еще – общепит, где еду продают навынос или доставляют на дом.
Планируется, что локдаун в центре Сиднея продлится до 2 июля, если за неделю власти смогут замедлить распространение инфекции.
В Сиднее в начале июня появился индийский штамм коронавируса. С начала пандемии в Австралии COVID-19 подтвердился у 30 408 человек, 910 инфицированных скончались.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1562
В центральных районах Сиднея объявлен локдаун
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter