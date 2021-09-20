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В центральной части Индии девять человек погибли в аварии

Девять человек стали жертвами серьезной аварии, произошедшей в штате Чхаттисгарх в центральной части Индии. Еще семь граждан ранены, передает Синьхуа.


Согласно информации правоохранителей, ДТП произошло в районе Кондагаон. Моторный трехколесный велосипед и внедорожник столкнулись, в результате чего семь человек погибли на месте, еще двое скончались по дороге в медучреждение. Известно, что погибшие, среди которых четыре женщины и один ребенок, являлись членами одной семьи.

В настоящий момент правоохранители проводят расследование причин инцидента.

Фото: pixabay.com
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