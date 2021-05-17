Аварийное отключение насосов произошло в одном из цехов БМЗ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.
Сообщение об аварийном отключении насосов водоподготовки в здании сортопрокатного цеха № 1 на территории ОАО "БМЗ – управляющая компания холдинга "БМК" поступило спасателям 16 мая около 23:50.
– В результате отключения насосов случилось подтопление машинного зала с насосами. Из-за отсутствия подачи охлаждающей воды было остановлено оборудование в сортопрокатном цехе и электросталеплавильном цехе № 1. Функционировала только одна из двух сталеплавильных печей. В ходе случившегося никто не пострадал. Спасатели откачивали воду из машинного зала, затем техническим персоналом будут выполнены работы по ремонту и перезапуску оборудования. Предполагаемое время восстановления технологического процесса цехов – 17 мая в 20:00, - пояснили в областном управлении МЧС.
Причиной инцидента, по информации Гомельского областного управления МЧС, стало короткое замыкание распределительного устройства РУ-40 водного хозяйства сортопрокатного цеха.
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В цехе БМЗ произошло аварийное отключение насосов
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