В трудный момент народ сплотился вокруг Президента – фильм «2020»

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Простые белорусы сочли невозможным остаться в стороне от происходящего и начали самоорганизовываться, чтобы поддержать силовиков и Президента.вспоминает, как это было:, вспоминает свой выход на один из первых митингов в поддержку действующей власти:рассказала об участии в одном из спонтанно возникших в прошлом году патриотических автопробегов: