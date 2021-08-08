В трудный момент народ сплотился вокруг Президента – фильм «2020»

Урок прошлогодних августовских событий в том, что мы вспомнили, что такое патриотизм. На эту тему высказалась пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции Ольга Чемоданова в заключительной серии фильма «2020» на телеканале СТВ:
Видео: СТВ
- Самое важное, что было, что мы должны были уловить в этот момент жизни – это единственное слово: Родина. И мы увидели, какое у каждого к ней отношение. И как много сейчас мы стали говорить о патриотизме.
Простые белорусы сочли невозможным остаться в стороне от происходящего и начали самоорганизовываться, чтобы поддержать силовиков и Президента. Минчанин Виталий Леонович вспоминает, как это было:
- Мы есть, он есть, нас большинство, и нам нужно просто собраться и это показать: вот это был первый шаг, который заслуживает громадного уважения.
Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт:
- Те люди, которые сплотились вокруг Президента, – огромное им за это спасибо. Они сыграли огромную роль во всей этой истории, это тоже однозначный плюс тех непростых событий, которые с нами произошли.
Елена Ефимович, член избирательной комиссии участка для голосования № 58 Минска, вспоминает свой выход на один из первых митингов в поддержку действующей власти:
- Мы едем с большим флагом Победы, и женщина подходит к нам и говорит: «Вы на митинг? – На митинг. – А можно я с вами? Потому что я одна боюсь». И я поняла, что людей таких, как мы, много.
Минчанка Екатерина Есеева рассказала об участии в одном из спонтанно возникших в прошлом году патриотических автопробегов:
- В Бресте такое незабываемое ощущение: нас было машин, наверное, двести. Мы приезжаем в Брест, дорога к аэропорту, и там молчаливо стоит пятьсот машин. Ветер колышет флаги, и стоят брестские, вот так. Мужики с семьями стоят, они нас ждали два часа! Когда первая машина заезжала в Брестскую крепость, последняя, наверное, еще из аэропорта не выехала!