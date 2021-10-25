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  2. В Токио впервые за 11 месяцев отменили ковидные ограничения на работу общепита

В Токио впервые за 11 месяцев отменили ковидные ограничения на работу общепита

Правительство Японии впервые за 11 месяцев сняло все связанные с коронавирусной инфекцией ограничения на работу общепита в Токио. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.


С 25 октября с ресторанов и баров, получивших сертификаты, которые подтверждают, что они принимают меры против распространения коронавируса, больше не будут требовать сокращения рабочих часов и прекращения продажи алкоголя с 20:00. Это значит, что сертифицированные заведения общепита смогут работать в обычном режиме.

Вместе с тем правительство страны призывает рестораторов все еще ограничивать количество посетителей за одним столом четырьмя людьми, а в случае более многочисленных групп проверять наличие доказательств получения прививки против COVID-19.

В администрации Токио добавили, что в столице будут усилены противокоронавирусные меры по конец ноября в целях восстановления общественной и экономической деятельности, продолжая наравне с этим предотвращать новую волну инфицирований.

Фото: pixabay.com
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