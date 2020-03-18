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  2. В Токио открылся первый специализированный магазин изделий из белорусского льна

В Токио открылся первый специализированный магазин изделий из белорусского льна

Посол Беларуси в Японии Руслан Есин сегодня принял участие в церемонии открытия магазина изделий и одежды, изготовленных из белорусского льна. Об этом сообщили корреспонденту sb.by в белорусской дипломатической миссии. 

«Белорусский лен все чаще можно увидеть в домах, офисах, а также гардеробах японцев, и открытие специализированного магазина позволит наряду с возможностью приобретения через электронные площадки пользоваться потенциалом торговой сети. В 2019 году на японский рынок поставлено белорусских льняных тканей более чем на четверть миллиона долларов США», — отметил Руслан Есин.

 Как пояснили в белорусском посольстве, это первый в Токио специализированный магазин, в котором в широком ассортименте представлены изделия РУПТП «Оршанский льнокомбинат» и его японского партнера — компании NBR.

  Фото предоставлено посольством Беларуси в Японии

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