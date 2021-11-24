В ТЛЦ обеспечена безопасность беженцев

Кроме того, в тесном взаимодействии с коммунальными службами сотрудники МЧС обеспечивают своевременное удаление мусора, заботятся о сохранении общественного порядка – например, при раздаче беженцам продуктов питания. Задействованы спасатели и в аккумулировании, распределении постоянно поступающей гуманитарной помощи.