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  2. В ТЛЦ обеспечена безопасность беженцев

В ТЛЦ обеспечена безопасность беженцев

На плечи спасателей легли вопросы обеспечения не только пожарной, но и общей безопасности людей в центре временного пребывания беженцев. Об этом при открытии мобильного пресс-центра на белорусско-польской границе сообщил Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:


– С первых моментов заселения беженцев на данный объект мы обеспечиваем их безопасность. Продумали все, чтобы исключить риски возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Объект, его эвакуационные выходы постоянно патрулирует наш наряд. В дозоре находятся несколько сотрудников с первичными средствами пожаротушения. Если понадобится, обеспечим оперативное открытие выходов на грузовые рампы, чтобы через их широкие проемы быстро эвакуировать людей. Изучены места размещения первичных средств пожаротушения. Совместно с администрацией ТЛЦ определены меры, направленные на работу системы оповещения о пожаре. Кроме этого, есть речевое оповещение для профилактики возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций: через определенное время до людей доводится информация о недопустимости пользования открытым огнем, курения внутри помещения.

Кроме того, в тесном взаимодействии с коммунальными службами сотрудники МЧС обеспечивают своевременное удаление мусора, заботятся о сохранении общественного порядка – например, при раздаче беженцам продуктов питания. Задействованы спасатели и в аккумулировании, распределении постоянно поступающей гуманитарной помощи. 
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Фото: Егор Ермалицкий
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