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  2. В ТЛЦ «Бремино-Брузги» открылся мобильный пресс-центр

В ТЛЦ «Бремино-Брузги» открылся мобильный пресс-центр

В транспортно-логистическом центре «Бремино-Брузги» на белорусско-польской границе, где сейчас находятся беженцы, открылся мобильный пресс-центр. 


Сотрудники пресс-центра будут аккумулировать наиболее актуальную информацию о планируемых на территории ТЛЦ мероприятиях, возможных визитах и делиться ею,  а также готовить по мере необходимости брифинги и пресс-конференции, - сообщил Андрей Кунцевич, первый заместитель Министра информации. - На базе этого пресс-центра для журналистов оборудованы 8 рабочих мест с доступом в интернет, при необходимости их количество будет увеличено. Пресс-центр будет работать ежедневно, с 9.00 до 18.00 – во всяком случае, пока определен такой график. Будем его корректировать, исходя из обстановки.


Андрей Кунцевич отметил также, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе по-прежнему остается в поле зрения как белорусских, так и зарубежных СМИ. Начиная с 14 ноября и по сей день МИД Беларуси выдало 87 аккредитаций журналистам из 36 зарубежных медиа. Еще около 40 зарубежных журналистов имеют постоянную аккредитацию для работы на территории нашей страны. 

Мне кажется, эти цифры убедительно говорят об открытости Беларуси в вопросе освещения событий на белорусско-польской границе, - подчеркнул он.




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Фото: Алексей БИБИКОВ
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