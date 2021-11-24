В ТЛЦ «Бремино-Брузги» открылся мобильный пресс-центр

В транспортно-логистическом центре «Бремино-Брузги» на белорусско-польской границе, где сейчас находятся беженцы, открылся мобильный пресс-центр.
- Сотрудники пресс-центра будут аккумулировать наиболее актуальную информацию о планируемых на территории ТЛЦ мероприятиях, возможных визитах и делиться ею, а также готовить по мере необходимости брифинги и пресс-конференции, - сообщил Андрей Кунцевич, первый заместитель Министра информации. - На базе этого пресс-центра для журналистов оборудованы 8 рабочих мест с доступом в интернет, при необходимости их количество будет увеличено. Пресс-центр будет работать ежедневно, с 9.00 до 18.00 – во всяком случае, пока определен такой график. Будем его корректировать, исходя из обстановки.
Андрей Кунцевич отметил также, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе по-прежнему остается в поле зрения как белорусских, так и зарубежных СМИ. Начиная с 14 ноября и по сей день МИД Беларуси выдало 87 аккредитаций журналистам из 36 зарубежных медиа. Еще около 40 зарубежных журналистов имеют постоянную аккредитацию для работы на территории нашей страны.
- Мне кажется, эти цифры убедительно говорят об открытости Беларуси в вопросе освещения событий на белорусско-польской границе, - подчеркнул он.