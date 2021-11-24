В ТЛЦ «Бремино-Брузги» открылся мобильный пресс-центр

, - сообщил. -Андрей Кунцевич отметил также, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе по-прежнему остается в поле зрения как белорусских, так и зарубежных СМИ. Начиная с 14 ноября и по сей день МИД Беларуси выдало 87 аккредитаций журналистам из 36 зарубежных медиа. Еще около 40 зарубежных журналистов имеют постоянную аккредитацию для работы на территории нашей страны., - подчеркнул он.