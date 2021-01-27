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В термическом цеху МАЗа произошло возгорание

В термическом цеху Минского автомобильного завода произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Фото из архива

Инцидент произошел в 3:56 27 января. Спасателям поступило сообщение о возгорании в закалочной ванне термического участка № 2 одноэтажного здания термического цеха (100 х 200, 1949 г. п., высота 10 м) ОАО "МАЗ" по ул. Социалистической, 2 в Минске.

В результате возгорания технологический процесс не был нарушен, материальный ущерб не нанесен. Пострадавших нет. Эвакуация работников завода не проводилась. 

Сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания. 
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