В Telegram-каналах беженцев появилась информация о готовящемся прорыве границы 15 ноября

В Telegram-каналах беженцев, лагерь которых расположен на белорусско-польской границе, появилась информация о готовящемся прорыве границы 15 ноября, сообщает телеканал «Беларусь 1».
— В Telegram-каналах беженцев, к созданию которых причастны и польские структуры, появилась информация о готовящейся провокации на прорыв границы 15 ноября, — проинформировал телеканал в воскресном выпуске новостей.
— В соцсетях начали постить фейки про акцию «Вперед до Германии!»: якобы польское правительство доставит к лагерю много автобусов, которые заберут беженцев и доставят прямо до границы с Германией. При этом ссылаются на местные СМИ.
В то же время глава МВД Польши Мариуш Каминьский призвал беженцев не верить слухам. «Это полная ложь и ерунда! Польша продолжит охранять границу с Беларусью. Те, кто распространяет подобные слухи, стремятся побудить мигрантов штурмовать границу, что может привести к опасным событиям», — написал он в своем аккаунте в Twitter.