Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что «Талибан» считает необходимым для мира в Афганистане и прекращения огня, чтобы в стране было сформировано новое правительство и президент Гани ушел в отставку. В свою очередь, официальный представитель политбюро радикального движения Мохамед Наим отрицает данное заявление, передает РИА Новости.
На фото президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
– Эти слова совсем не соответствуют действительности, – сказал Наим.
Фото: РИА Новости
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В "Талибане" опровергли сообщения о требовании отставки президента
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