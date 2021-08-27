В Таиланде раздадут 8,5 млн экспресс-тестов на коронавирус бесплатно

Национальный совет по безопасности здравоохранения Таиланда одобрил закупку 8,5 млн тестовых наборов для выявления антигена к COVID-19 и планирует бесплатно распределить их среди населения королевства. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на газету The Nation.
Нагрузка на систему здравоохранения серьезно увеличилась в июне, когда впервые были зафиксированы случаи заражения штаммом "дельта".
"До недавнего времени были доступны только ПЦР-тесты, результаты которых можно было получить не менее чем через сутки. В день возможно было проверить не более 70 тысяч человек. В непростых экономических условиях, вызванных пандемией, семьи с низким доходом не могут позволить себе наборы для самопроверки", – сказано в сообщении.
На закупку экспресс-тестов выделено $30,5 млн. Планируется, что к сентябрю миллионы таких наборов будут направлены поставщикам медицинских услуг и в аптеки по всей стране. В первую очередь тесты получат граждане Таиланда и рабочие-мигранты. В течение 2022 года власти намерены продолжить реализацию этой идеи.
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