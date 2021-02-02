Из-за пандемии COVID-19 Таиланд сможет принять лишь пять миллионов иностранных туристов в 2021 году. Первоначальный прогноз был десять миллионов. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay.com
– Если мы сможем в сложившихся условиях заинтересовать пять миллионов гостей, это будет успех, – поделился министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн.
По его словам, чтобы достичь таких показателей, необходимо следовать некоторым правилам – как в Таиланде, так и в странах, из которых будут прибывать туристы.
Упор будет сделан на гостей-соседей из Китая, Индии или Малайзии. Путешественники оттуда составили 40% от общего числа туристов, посетивших Таиланд в 2019 году.
– Число путешественников из дальнемагистральных направлений оказалось бы недостаточным. Только азиатская сторона может помочь нам достичь поставленной цели, – добавил он.
Министерство туризма и спорта планирует обсудить с премьер-министром и минздравом страны возможность включения работников туристической сферы в программу вакцинации уже в феврале.
- Сотрудники туристической индустрии, такие как работники гостиниц, ресторанов и спа-центров, расположенных на крупных курортах, должны одними из первых получить прививки, - обозначил Пхипхат Ратчакитпракарн.
По его словам, это защитит тех, кто ежедневно контактирует с гостями из других стран. Кроме того, в Таиланде сейчас идет работа над "паспортом вакцины".
Глава ведомства отметил: в будущем, возможно, гости, у которых есть сертификат прививки от COVID-19, свободно въезжать в Таиланд.
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В Таиланде рассчитывают принять пять миллионов туристов в 2021 году
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