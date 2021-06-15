В Таиланде начались испытания на добровольцах собственной вакцины против коронавируса

Он уточнил, что сейчас начался первый этап испытаний на людях препарата ChulaCov19, разработанного Университетом Чулалонгкорн, в котором задействовано 72 добровольца. Это две группы по 36 человек в возрасте от 18 до 55 лет и от 65 до 75 лет соответственно.– отметил Нопакун.Вакцина, разработанная в Таиланде и созданная по технологии мРНК, уже была протестирована на обезьянах и крысах, подтвердив, что способна укрепить иммунитет. Препарат может храниться до трех месяцев при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию или до двух недель при 25 градусах. Вакцина ChulaCov19 может быть одобрена для массового производства к середине 2022 года в случае успешного завершения испытаний.Препарат изготовлен из микроскопических частей генетического материала коронавируса без какого-либо использования инфекции. Когда организм получает небольшую дозу этого материала, то накапливается спайковый белок и стимулирует иммунную систему для борьбы с вирусом. После выработки вакциной нужного количества белка в организме она разрушается за несколько дней.Между тем специалисты Университета Чулалонгкорн уже подготовились к разработке вакцины второго поколения, которая будет противостоять различным мутациям коронавируса, в том числе штаммам, которые впервые были обнаружены в Великобритании, Южной Африке и Индии. Препарат будет готов для тестирования на добровольцах к четвертому кварталу 2021-го.