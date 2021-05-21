Центр по борьбе с коронавирусом в Таиланде принял решение до 31 июля продлить режим чрезвычайного положения (ЧП), который был введен в стране из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
– На заседании центра по борьбе с коронавирусом в королевстве было принято решение о продлении режима ЧП до 31 июля. Данная инициатива была одобрена, чтобы сдержать дальнейшее распространение инфекции, – уточнил заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун.
Отмечается, что ограничение, которое первоначально было введено 26 марта прошлого года, продлевается в 12-й раз.
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В Таиланде до 31 июля продлили режим ЧП из-за COVID-19
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