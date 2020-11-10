Сын приехал в гости к родителям и ночью вынес из их дома золото на сумму почти BYN 12 тыс.
Фото: БЕЛТА
Это произошло в поселке Сосновый Бор Светлогорского района. В октябре 62-летний мужчина заметил, что из дома пропали дорогостоящие золотые изделия. На своего горе-сына они с супругой тогда не подумали, хотя тот не раз привлекался к административной ответственности, нигде не работал и в целом вел довольно разгульный образ жизни. Семья обратилась в милицию. Разбирательства стали указывать на то, что к случившемуся может быть причастен их сын.
– Родители неоднократно ловили сына на вранье, но продолжали верить в его исправление, давали шансы и помогали материально. И вот в один из вечеров юноша приехал в родительский дом – стал уверять, что нашел работу, и просил дать денег на первое время. А ночью вынес из шкафа золото. Одним из ювелирных изделий парень успел оплатить поездку в такси, – рассказал sb.by официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Подозреваемый был задержан, похищенное изъято. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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В Светлогорском районе парень вынес из родительского дома золото
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