В Светлогорском районе парень вынес из родительского дома золото

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Это произошло в поселке Сосновый Бор Светлогорского района. В октябре 62-летний мужчина заметил, что из дома пропали дорогостоящие золотые изделия. На своего горе-сына они с супругой тогда не подумали, хотя тот не раз привлекался к административной ответственности, нигде не работал и в целом вел довольно разгульный образ жизни. Семья обратилась в милицию. Разбирательства стали указывать на то, что к случившемуся может быть причастен их сын.– рассказал sb.byПодозреваемый был задержан, похищенное изъято. В отношении него возбуждено уголовное дело.