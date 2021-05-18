В Светлогорске с четвертого этажа выпал ребенок

Инцидент случился 17 мая в 20 часов 40 минут в Светлогорске. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.По предварительной информации, вчера вечером пострадавший вместе с отцом и двумя сестрами пяти и восьми лет находился по месту жительства. Мужчина пояснил, что примерно в 20 часов 30 минут он оставил детей одних и ненадолго ушел в магазин. В это время мальчик вышел на балкон, забрался на стоявший возле открытого окна столик и выпал на улицу. Про случившееся медикам сообщила соседка, проживающая на первом этаже. Женщина услышала плач ребенка.Проверку по данному факту проводит Светлогорский РОСК. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, собирают характеризующий материал на родителей. По имеющейся информации, семья находится в социально опасном положении. На момент происшествия мать вместе с двухлетним сыном находилась на лечении в Минске.