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В Светлогорске обсудили господдержку семей с детьми

Более 3% ВВП Беларусь тратит на поддержку семей с детьми. 


В Светлогорске  состоялась дискуссионная площадка по развития  мер государственной поддержки многодетных семей, и просто семей с детьми, с участием заместителя министра  труда и социальной защиты Валерия Ковалькова. Обсуждали перспективные направления развития семейной политики.


Встреча началась с возложение цветов на мемориальном комплексе Ола, который расположен в Светлогорском районе. До недавнего времени об этой исчезнувшей деревне знали лишь единицы. Ола еще в советское время давно могла стать памятником уничтоженным деревням: тогда выбор сделали в пользу Хатыни. Хотя здесь погибло в 12 раз больше людей. Дальше участники непосредственно перешли к дискуссионной площадке. 26 многодетных мам – в этом диалоге, поднимали практические вопросы. Их истории – поддержка государства в действии. Например, учительница русского языка и литературы светлогорской школы №2 Анжелика Ласаева, мать троих детей, загибает пальцы, говоря о плюсах белорусской социальной политики:

-  Выплаты при рождении детей, один из самых длинных в мире декретных отпусков, «материнский капитал». Но самое главное, наша семья смогла построить квартиру под 1% годовых – это очень важно. Если говорить о предложениях, которые я сегодня озвучила. На мой взгляд, в больших городах актуальнейшая тема – строительство детских садов в новых микрорайонах. Там действительно не хватает мест.



За прошлый год цифры еще складываются, а в 2019-м бюджет вложил в поддержку семей с детьми почти 4,5 миллиарда рублей, это более 3% ВВП! Очень значимая помощь, и она будет продолжена, заверил  Валерий Ковальков:
 
- Большое внимание поддержке семей с детьми уделяет Глава государства. Он говорил, что если не будет прироста населения, то не будет этой земли. Поэтому наше государство сегодня максимально настроено на поддержку рождаемости и семей, которые готовы завести ребенка, а лучше не одного. Можем отметить положительную динамику за последнее 10 лет в том, что у нас сокращается количество детей рожденных вне брака. Люди понимают, что полноценная семья имеет больше возможностей для государственной поддержки, для развития, чем неполная. Важно, что сегодня политика государства направлена на поддержание традиционных семейных ценностей. 



Фото Андрея Силивончика
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