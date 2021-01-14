В Светлогорске обсудили господдержку семей с детьми

В Светлогорске состоялась дискуссионная площадка по развития мер государственной поддержки многодетных семей, и просто семей с детьми, с участием заместителя министра труда и социальной защиты Валерия Ковалькова. Обсуждали перспективные направления развития семейной политики.Встреча началась с возложение цветов на мемориальном комплексе Ола, который расположен в Светлогорском районе. До недавнего времени об этой исчезнувшей деревне знали лишь единицы. Ола еще в советское время давно могла стать памятником уничтоженным деревням: тогда выбор сделали в пользу Хатыни. Хотя здесь погибло в 12 раз больше людей. Дальше участники непосредственно перешли к дискуссионной площадке. 26 многодетных мам – в этом диалоге, поднимали практические вопросы. Их истории – поддержка государства в действии. Например, учительница русского языка и литературы светлогорской школы №2 Анжелика Ласаева, мать троих детей, загибает пальцы, говоря о плюсах белорусской социальной политики:За прошлый год цифры еще складываются, а в 2019-м бюджет вложил в поддержку семей с детьми почти 4,5 миллиарда рублей, это более 3% ВВП! Очень значимая помощь, и она будет продолжена, заверил Валерий Ковальков:Фото Андрея Силивончика