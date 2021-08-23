В Светлогорске мошенники сняли деньги со счетов пенсионерок





63-летней жительнице деревни Рассова по стандартной мошеннической схеме позвонили в мессенджере и сообщили, что якобы неизвестные пытаются похитить деньги с ее счета. По совету звонивших она установила программу удаленного рабочего стола AnyDesk. С ее помощью мошенники получили доступ к смартфону бабушки, а затем и к реквизитам банковского счета. С него похитили 300 рублей.

Подобным образом лишилась 200 рублей и 65-летняя жительница Светлогорска.

Правоохранители призывают к бдительности и при малейших сомнениях рекомендуют перезвонить в банк по телефонам этих финансовых структур, а не по тем, которые называют мошенники и на которых ждут звонка их сообщники, выдавая себя за сотрудников милиции, работников банков и прочих серьезных организаций.