В Светлогорске горожанин застрял головой в металлическом заборе, помогли спасатели

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28-летний житель райцентра решил перелезть через металлический забор, однако оступился и застрял головой между прутьями. Все попытки освободиться самостоятельно закончились неудачей, последовал звонок в службу спасения., – рассказалаМедицинская помощь горожанину не понадобилась.Видео: МЧС