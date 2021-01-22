Инцидент произошел глубокой ночью.
28-летний житель райцентра решил перелезть через металлический забор, однако оступился и застрял головой между прутьями. Все попытки освободиться самостоятельно закончились неудачей, последовал звонок в службу спасения.
– Сотрудники прибыли на место, применили специальный инструмент и освободили голову пленника, – рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Медицинская помощь горожанину не понадобилась.
Видео: МЧС
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В Светлогорске горожанин застрял головой в металлическом заборе, помогли спасатели
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