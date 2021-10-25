В Судане объявили чрезвычайное положение

Бурхан также заявил о роспуске Суверенного совета и временного правительства. Эти органы власти действовали параллельно со времен последнего госпереворота, который произошел в Судане в 2019 году. Генерал пояснил, что эти структуры постоянно боролись друг с другом и не содействовали окончанию переходного периода, что угрожало безопасности страны.В итоге армия под руководством Бурхана взяла всю полноту власти в свои руки. Он объявил, что военные передадут руководство Суданом гражданскому правительству после выборов, которые пройдут в 2023 году. Но, как сообщает Arab News, члены международного сообщества обеспокоены действиями военных.Лига арабских государств призвала генерала Бурхана попытаться предотвратить дестабилизацию в Судане. Председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат заявил, что гражданские лидеры страны должны быть освобождены. В Великобритании и США выразили обеспокоенность по поводу ареста членов переходного правительства.25 октября военные из Суверенного совета арестовали премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Кроме него задержали и четырех министров – связи, информации, финансов и промышленности, также были задержаны губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи.После ареста гражданских лидеров Судана в столице страны городе Хартум начались массовые протесты против переворота. На улицы вышли десятки тысяч местных жителей. В ответ на это военные открыли огонь по участникам митинга, в результате ранения получили 12 человек.