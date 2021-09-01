30 комплексов по сортировке и переработке ВМР появятся в Беларуси

В стране идет активное создание региональных комплексов по сортировке и переработке вторичных материальных ресурсов, рассказала директор государственного учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" Наталья Гринцевич. Планируется, что во всех регионах страны их появится 30.

– Введен в эксплуатацию мусоросортировочный завод в Витебске, начато строительство такого комплекса в Орше и Барановичах, готова проектно-сметная документация для предприятия в Бобруйске. Начаты работы по проектированию комплексов в Гомеле, Новополоцке, Волковыске, Мозыре, Жлобине и Лиде.

Кроме того, по словам Натальи Гринцевич, практически создан объект по использованию РДФ-топлива в ОАО «Красносельскстройматериалы».

– В течение этого года завершатся работы по получению такого топлива на КПУП «Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов» для последующего сжигания на цементном заводе.