В странах Азии наблюдается ухудшение ситуации с COVID-19

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В Государственном комитете здравоохранения КНР сообщили о напряженной эпидситуации в стране. По данным на 14 января в континентальной части Китая за минувшие сутки было зафиксировано 138 новых случаев заражения COVID-19: 124 местных и 14 завезенных из-за рубежа. Общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в континентальной части Китая возросло до 4465. Всего с начала пандемии зарегистрировано 87 844 подтвержденных случая COVID-19, выздоровели 82 324 человека, умерли 4634. На лечении в медучреждениях страны находятся 885 пациентов, 24 из них в тяжелом состоянии.Власти Китая призывают местных жителей отказаться от поездок и встреч в праздничный период, который начинается в стране 25 января. Также в стране продолжается массовая вакцинации населения.В Японии зафиксирован рекорд суточного прироста числа смертей среди пациентов с COVID-19. Всего в стране выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более четырех тысяч человек.Из-за ухудшения показателей власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах. Режим уже действует на большей половине государства.Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил:В Индонезии, по данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии выявлено 858 043 случая заражения коронавирусом, 24 951 человек умер.До 25 января продлен запрет на въезд в Индонезию иностранным гражданам. Есть исключения для некоторых категорий туристов.Первым прививку от коронавируса в стране сделал президент Индонезии Джоко Видодо. На днях власти одобрили китайскую вакцину "Синовак".