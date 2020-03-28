В столицу Перу возвращаются птицы и морские животные

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, - говорится в заявлении.Лима находится на берегу Тихого океана, в городе живет более 10 миллионов человек.Чрезвычайное положение в Перу из-за коронавируса было установлено 16 марта и продлено до 12 апреля. Сейчас в стране зарегистрированы 635 случаев заболевания коронавирусом, умерли 11 человек.