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В столицу Перу возвращаются птицы и морские животные

Птицы и морские животные возвращаются на побережье столицы Перу, пока в городе нет людей, находящихся на карантине из-за ситуации с коронавирусом, информировало министерство окружающей среды, пишет РИА Новости.

pixabay.com

"Мы обратили внимание, как тысячи чаек, олуш оккупировали наши пляжи, приплыли дельфины и морские львы, которых раньше мы не видели... Это хорошая новость", - говорится в заявлении.

Лима находится на берегу Тихого океана, в городе живет более 10 миллионов человек.

Чрезвычайное положение в Перу из-за коронавируса было установлено 16 марта и продлено до 12 апреля. Сейчас в стране зарегистрированы 635 случаев заболевания коронавирусом, умерли 11 человек.
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